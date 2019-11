Parcheggio all'ospedale Ruggi, accolta la proposta della Fp Cgil

Un parcheggio a raso per l’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona: il commissario straordinario Vincenzo D’Amato, dopo numerose sollecitazioni ha accolto la proposta avanzata, diversi mesi fa, dalla Cgil dell’azienda Ruggi che si batte per risolvere il problema del parcheggio dell'ospedale. La segreteria provinciale della Fp Cgil, attraverso i responsabili Antonio Capezzuto ed Erasmo Venosi, oltre ai delegati della Rsu/Rsa Cgil ha raccolto migliaia di firme e promosso manifestazioni per raggiungere l'obiettivo e risolvere la questione.

L'annuncio del sindacato

Finalmente si cominciano a raccogliere i frutti del nostro impegno: sono stati predisposti 2 progetti per realizzare due nuove aree di parcheggio e si parte con il primo, già finanziato. La lotta e la tenacia pagano: ora vigileremo perché i tempi siano brevi per il primo parcheggio e si proceda anche per il secondo in tempi brevi