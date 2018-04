Via Irno, inauguratI i parcheggi pubblici interrati: ecco le tariffe

Sono stati inaugurati stamattina i parcheggi pubblici interrati realizzati all'interno dell'Irno Center (ex deposito Sita). Gli automobilisti avranno a disposizione 66 stalli per la sosta (33 per piano, il terzo è destinato ai privati) e pagheranno 1 euro ogni 2 ore. Il parcheggio di via Irno, già fruibile, sarà aperto h 24, tutti i giorni "e consentirà di governare in modo strategico il traffico veicolare", ha detto l'assessore comunale alla mobilità Mimmo De Maio, presente al taglio del nastro insieme al sindaco di Salerno, Enzo Napoli, ed a Massimiliano Giordano di Salerno Mobilità. "E' pubblica anche la parte sovrastante la piazza - ha aggiunto De Maio - collegata attraverso il corpo scala oppure con l'ascensore. Abbiamo dovuto penare per difficoltà di carattere normativo: abbiamo dovuto prima creare un condominio e non è stato agevole tenere insieme pubblico e privato, soprattutto per quanto riguarda aspetti legati alla sicurezza e alla normativa antincendio". Poi una battuta: "Da ragazzo abitavo a pochi metri dall'ex deposito della Sita e ricordo il transito dei pullman alle 4 del mattino, in aggiunta ai rumori provenienti dal mercato ortofrutticolo. Adesso abbiamo riqualificato l'intero quartiere, la mobilità cittadina ne trarrà giovamento e confidiamo anche di scoraggiare la cattiva abitudine del parcheggio in doppia fila, che già stronchiamo sul nascere attraverso l'introduzione delle ganasce".

I parcheggi

"Disponibile il parcometro, parcheggi interrati subito fruibili - ha chiarito Giordano di Salerno Mobilità - è possibile pagare anche attraverso le app MyCicero, EasyPark e Telepass. Il parcheggio rende un servizio migliore anche alla Cittadella Giudiziaria. E' nostra intenzione fornire anche tipologie di abbonamento per professionisti".

Via Vinciprova

"Posti auto indispensabili - ha detto il sindaco di Salerno, Enzo Napoli - l'impianto fa parte dell'opera di riqualificazione urbana voluta anni fa da Vincenzo De Luca. Dovremo trovare altri ambiti per la creazione di parcheggi e ne ho già parlato con Salerno Mobilità. Siamo pronti adi inaugurare un altro parcheggio a via Vinciprova. E' previsto anche il sottopasso - che candidiamo al finanziamento - di collegamento tra la zona ferroviaria e la Cittadella Giudiziaria. Tutto il quartiere ha avuto un importante impulso di riqualificazione".

Piazza della Libertà e tir

L'assessore alla mobilità si è anche soffermato sui lavori di messa in sicurezza di Piazza della Libertà (e relativi parcheggi), sull'area di sosta a pochi metri dalla sede del Genio Civile e sul problema, denunciato anche dai consiglieri di maggioranza, del transito continuo di tir in via Irno, diretti a Fratte e Brignano. Ecco il commento: "Il completamento dei lavori in Piazza della Libertà sarà determinante con 750 posti auto e condiziona la possibilità di immaginare ulteriori aree di sosta. Ormai siamo in fase avanzata per i lavori di messa in sicurezza (la parte consolidata), è in corso di completamento la parte da realizzare ex novo e sono state già avviate le procedure per la gara che consentirà la sistemazione superficiale che avverrà in pochi mesi. Il destino e le opportunità dell'area del Genio Civile sono legati a Piazza della Libertà. Dovremo capire anche in quale modo riqualificare l'area di via Vinciprova. Nel frattempo abbiamo affidato a Salerno Mobilità l'area che già durante Luci d'Artista utilizziamo per la gestione dell'interscambio dei pullman. Per quanto riguarda il transito dei tir su via Irno, mi hanno segnalato il problema e abbiamo anche sollecitato gli operatori, affinché possa esserci una comunicazione preventiva nei giorni particolari nei quali registriamo la presenza dei mezzi pesanti, previa attività coordinata dai vigili urbani. C'è, però, anche un problema di parcheggio lungo l'asse viario che porta a Brignano e che limita la carreggiata anche nel classico traffico veicolare, a prescindere dal transito dei tir. La realizzazione della strada che si innesta dalla tangenziale all'abitato di Brignano darà grande sollievo. Nei prossimi giorni sarà emanato il bando".

Gallery