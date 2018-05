Via Vinciprova, al via i lavori per il nuovo parcheggio: 200 posti auto in più

Nuovo parcheggio in arrivo in via Vinciprova. Al via, dunque, i lavori per ricavare circa 200 posti auto. Come mostrano le foto di Antonio Capuano, l'intervento appare in corso.

La novità

Notizia gradita, questa, a residenti e persone che frequentano la zona, nella quale, troppo spesso, vetture in sosta in doppia fila per mancanza di aree di parcheggio, rallentano il traffico, creando disagi.





Gallery