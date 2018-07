Parco Arbostella, uomo colpito da uova mentre pedala in bici

Atto vandalico, la scorsa notte, nei pressi del Parco Arbostella a Salerno.

Il caso

Un uomo, intorno alle 3.40, mentre tornava a casa in bici, è stato avvicinato da due automobili da dove gli sono state lanciate addosso 4-5 uova. “Purtroppo nella confusione e dato che sono subito fuggiti via - racconta a Salernotoday - non sono riuscito a prendere i numeri di targa. Mi hanno preso sulla schiena, davanti e sul braccio, facendomi anche uscire sangue. Per fortuna non mi sono arrivate in faccia altrimenti potevano anche rischiare di danneggiarmi un occhio. Tirare uova è come tirare pietre, è pericoloso e fa male, ed è reato”. Per questo ha avvisato subito i carabinieri.