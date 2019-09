Emergenza cinghiali nel Parco del Cilento: le proposte di Inverso e Palmieri

“A breve terremo un Consiglio monotematico sulla emergenza cinghiali nell’area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni”. Lo annuncia Vincenzo Inverso, consigliere e membro della giunta esecutiva dell’Ente, alla luce dei gravi danni provocati dagli ungulati alle coltivazioni degli agricoltori salernitani. Sulla questione interviene pubblicamente anche il sindaco di Roscigno Pino Palmieri.

Per Inverso “il problema non è più rinviabile è il territorio interessato va ben oltre l’area protetta. Unitamente alle istituzioni provinciali, regionali e nazionali bisogna fare una scelta forte e risolutiva . Personalmente – rilancia - propongo una “moratoria” al fine di ridurre drasticamente il numero dei cinghiali oramai pericoloso per la sicurezza stradale, per le coltivazioni di pregio il giusto ciclo del bosco e del sottobosco del nostro Territorio”.

“Cari amici ed amiche è passato qualche anno dalla nostra iniziativa legislativa, ma i risultati ancora non si vedono. Se vogliamo, in modo serio, risolvere i problemi che crea la normativa che disciplina il nostro Parco, bisogna intervenire legislativamente. A cadenza periodica si ripropone l'emergenza cinghiali e per una normativa inadeguata non può essere considerata come occasione produttiva e soprattutto occupazionale per tutto il nostro territorio. Se si mettesse lo stesso impegno che viene speso per portare a casa finanziamenti per strade ed opere pubbliche varie, oggi avremmo nel nostro Parco la prima azienda mondiale legata alla commercializzazione della carne di cinghiale. Purtroppo le priorità di tanti amministratori non rispecchiano le necessità della gente, si preferisce litigare per dove far partire i lavori di una strada e non impegnarsi a risolvere le vere emergenze dei cittadini. Come possiamo immaginare di risolvere il problema occupazionale dei nostri giovani se bastano i cinghiali per mettere in crisi la società”.