Inaugurazione del nuovo Parco Giochi della frazione Cologna di Pellezzano

Spazio allo svago per i bambini del Comune di Pellezzano. Dopo il lungo periodo di lockdown, domenica 28 giugno, riapre al pubblico il parco giochi della frazione Cologna in via Aldo Moro.

La riapertura è prevista con una cerimonia inaugurale, al termine della Santa Messa Domenicale (in programma alle ore 10.15) con la benedizione del parroco don Giuseppe Giordano. Il parco è stato sottoposto a lavori di restyling, sostituzione delle giostre e delle componenti di arredo urbano. “E’ un momento di grande gioia per la nostra comunità – ha sottolineato il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – soprattutto per i nostri bambini, che hanno subito più degli adulti il disagio del periodo di una clausura forzata a causa dell’emergenza sanitaria. Possa la riapertura di questo parco a Cologna, essere considerata una sorta di rinascita e ritorno alla vita e alla possibilità di gioco e di svago per i più piccoli, che insieme alle loro famiglie necessitano di momenti di libertà all’aria aperta, soprattutto durante il periodo estivo”.

Nel nuovo parco è stata eseguita l’installazione di: una nuova altalena a due posti con sedile a tavoletta e sedile a cestello, completa di pavimentazione anti trauma, 2 giochini a molla, un gioco complesso composto da scale di risalita, scivoli, una torretta con copertura e collegamento della stessa con i giochi, un nuovo bilico a due posti. Inoltre saranno installati: 4 panchine con listelli in legno, 4 cestini per rifiuti e una bacheca informativa.

La cittadinanza è invitata a partecipare. A seguito della cerimonia inaugurale seguirà anche un rinfresco.