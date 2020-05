Parco Mercatello, al via l'iter per la riqualificazione da 4,5 milioni di euro

L’amministrazione comunale di Salerno ha pubblicato la determina a contrarre propedeutica alla gara per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di riqualificazione del Parco del Mercatello, per un importo di 4.5 milioni di euro.

L'utilizzo dei fondi

A darne notizia è il gruppo “Arcan – Salerno Cantieri & Architettura” che ricorda: “Le risorse furono stornate lo scorso gennaio, nell'ambito dei fondi europei Pics, a scapito di altri interventi che noi ritenevamo prioritari, relativi al restauro e al recupero di importanti contenitori storici nel centro antico della nostra città (chiesa di Santa Maria de Alimundo, palazzo Genovese, casa del Combattente)”. Dunque, - sottolineano gli aderenti – “pare ripetersi lo schema di quanto avvenuto durante la programmazione 2007/2013, durante il quale risorse destinate al recupero degli Edifici Mondo furono indirizzate alla realizzazione di Piazza della Libertà; sappiamo benissimo in che condizioni versino ora le ex carceri”. Di qui l’appello a Palazzo di Città affinchè compia “scelte più oculate, perché se in questi anni ci fosse stata manutenzione ordinaria da Paese civile ora non sarebbero necessari 4.5 milioni di euro per rifare un parco nato 20 anni fa, al posto di recuperare un patrimonio storico e artistico che giace abbandonato da più di 50 anni”.