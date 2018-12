Ente Parco, il difensore civico della Regione: "Subito strumenti di partecipazione popolare"

Ha inviato una diffida al presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, Giuseppe Fortunato, difensore civico della Regione Campania, in merito alla mancata possibilità, da parte dei cittadini, di utilizzare strumenti per la partecipazione attiva alla vita dell'istituzione.

La diffida

"I cittadini del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni non hanno nessuno strumento per far sentire la loro voce, formulare proposte, presentare istanze ecc. in una parola sentire l’ente come un’istituzione vicina ai loro problemi - si legge nella diffida - Il presidente, quindi, ha 30 giorni di tempo per comunicare quali siano stati gli adempimenti statutari in merito alla partecipazione dei cittadini". La diffida è stata emanata in seguito ad un'istanza presentata dai Cittadini Attivi Provincia di Salerno. "In assenza di adempimenti - spiegano dal gruppo Cittadini Attivi - il difensore civico sarà costretto a rivolgersi agli organi di Governo per chiedere urgentissimi interventi che potrebbero portare alla sostituzione degli Organi dell’Ente incapaci di assicurare, e garantire, la partecipazione dei cittadini".

Il commento del gruppo Cittadini Attivi

"La predisposizione di istituti che permettono di poter elaborare proposte e suggerire soluzioni di problemi che possono provenire direttamente dai cittadini che, oggi, possono farsi sentire solo per il tramite di amministratori rappresentati nel Consiglio, permetterà di ridurre quel filtro volto, da una parte, a rafforzare la sudditanza, dall’altra ad incentivare la diffidenza nell’Ente in particolare e nelle istituzioni in generale": hanno commentato dal gruppo Cittadini Attivi Provincia di Salerno.