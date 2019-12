Amalfi: tutto pronto per la riapertura de "La Pineta", l'inaugurazione

Torna fruibile, grazie ad un intervento di riqualificazione fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, il parco giochi la Pineta, nell'area portuale di Amalfi. “La Pineta” sarà restituita domani ai cittadini, grandi e piccoli, dopo la messa in sicurezza del costone roccioso incombente al di sopra della passeggiata Longfellow - anch'essa in via di ripristino grazie ad un intervento di riqualificazione - ma soprattutto in seguito a un profondo restyling interno. Il parco sarà inaugurato domani, mercoledì 18 dicembre alle ore 16:30, dal sindaco Daniele Milano e dall'Amministrazione Comunale. Dal 20 al 23 dicembre la Pineta ospiterà, il “Villaggio di Babbo Natale” dedicato ai più piccoli.

Parla il sindaco di Amalfi



"Con la riapertura della Pineta, attesa da anni, riconsegniamo alla Città uno spazio fortemente desiderato e che sarà complementare al parco giochi inaugurato, pochi mesi fa, sempre nell'area portuale. Grazie ai lavori interni di restyling, la Pineta sarà un'area in cui potranno convivere tutte le generazioni di amalfitani: per stare insieme divertirsi e rilassarsi"