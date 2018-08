Parco Pinocchio, percolato in legno a rischio crollo: a breve i lavori

Tensione al Parco Pinocchio di Salerno dove il pergolato in legno che sostiene le alberature è ormai ridotto ai minimi termini con grave pericolo per la sicurezza di bambini e adulti. Già da un paio di mesi – rivela Cronache - l’area è interdetta alla circolazione e l’intera struttura è recintata ma si capirà bene che questo, purtroppo, non frena le persone dal passarci lo stesso sotto rischiando di finire travolte da un eventuale crollo.

La delibera

Nelle scorse settimane Salerno Solidale, tramite il suo presidente, ha segnalato all’amministrazione lo stato di degrado del pergolato. Di qui il sopralluogo dei tecnici comunali “dal quale è emerso – si legge nella determina che assegna i lavori di riqualificazione – che alcuni montanti in legno costituenti la struttura portante dello stesso, a causa della loro vetustà, sono ormai marciti e determinano pericolo per la tutela e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità”.

Ad occuparsi della ristrutturazione della struttura sarà la società General Lavori di Squitieri Massimo & C., con sede a Siano. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 10mila euro e rotti.