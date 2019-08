Parco e campi di calcetto vandalizzati: al via i lavori a Baronissi

I campetti di calcio “gabbia” vandalizzati al parco Olimpia di Baronissi saranno riaperti al pubblico nei primi giorni di settembre. Lo annuncia il Comune in una nota stampa.

I lavori

Le strutture, ora pericolose per i più piccoli frequentatori, hanno obbligato a una chiusura temporanea per lavori straordinari di ripristino delle reti danneggiate e dei campi rovinati. Al via anche i lavori di ripristino e di messa in sicurezza al Parco della Rinascita: anche qui vandali e bulli nelle ore notturne hanno devastato le aiuole e divelto alcuni muri di mattoni ornamentali. I responsabili, una banda di ragazzini minorenni già individuati, sono attenzionati da Carabinieri e Polizia Municipale. "L’auspicio - scrive il Comune di Baronissi - è di non dover più assistere a simili atti, confidando nella responsabilità e della correttezza, anche in termini di cittadinanza attiva, di tutti. I gesti vandalici feriscono beni pubblici e spazi condivisi e mortificano il patrimonio comunale".