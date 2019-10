Degrado al Parco Santina Campana: le precisazioni del presidente Fabio Iannone

Dopo la segnalazione giunta alla nostra redazione sul degrado in cui versa il Parco Santina Campana a Mercato San Severino, riceviamo e pubblichiamo una lettera inviataci direttamente dal presidente del consiglio comunale Fabio Iannone, il quale ci tiene a chiarire alcuni punti.

La risposta

L’oasi a cui si fa riferimento – precisa Iannone – “è di proprietà privata, pertanto l’amministrazione si attiverà a sollecitare il gestore ad essere più attento ad avere l’area più rispettosa del decoro urbano”; mentre per quanto riguarda la pulizia “l’amministrazione dal mese di ottobre tramite la societa’ Sieco gestore del servizio rifiuti, ha predisposto la presenza quotidiana nel parco di un operatore ecologico, che quotidianamente sta provvedendo a spazzare e a tenere in un modo dignitoso il parco”. Rispetto all’ illuminazione pubblica “l’amministrazione e più precisamente il sottoscritto ha avuto rassicurazioni dalla società Sanseverino Energia gestore dell’impianto che tutto è perfettamente funzionante e ad oggi non ci lampioni con luci fulminati”. Non solo. Ma anche “anche in riferimento alla viabilità si sta cercando con la realizzazione di qualche rotatoria e segnaletica orizzontale all’interno del parco di rendere più agevole ed ordinata la circolazione delle auto. Alla base di tutto ciò – conclude Iannone - continueremo a vigilare al fine di rendere il parco Santina Campana sempre di più luogo attraente per le tante famiglie che vogliono rilassarsi qualche ora della giornata”.