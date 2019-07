Incidente in Calabria, morto lo studente salernitano caduto dalla bicicletta

Dopo sei giorni di coma è deceduto, ieri sera, all’ospedale “Dell’Annunziata” di Cosenza Gennaro Carratù, lo studente salernitano rimasto vittima di un incidente in bicicletta verificatosi a Parghelia, in Calabria. Al giovane di 18 anni, che frequentava l’istituto alberghiero “Roberto Virtuoso” di Salerno, i medici hanno staccato i macchinari, dopo aver informato anche la magistratura, accertandone la morte celebrale. E così, dopo poche ore di vita, è deceduto davanti allo sguardo impotente di familiari, amici e del preside Gianfranco Casaburi, corso in Calabria per testimoniare la vicinanza di tutta la scuola alla famiglia.

L’incidente

Gennaro si trovava a Parghelia, insieme ad altri due compagni di scuola, per una stage formativo presso un ristorante della zona. Una settimana fa, dopo aver terminato il lavoro, è finito con la sua bicicletta elettrica contro il parapetto di una strada e, a causa del violento impatto, è precipitato nella zona sottostante facendo un volo di circa cinque metri. Immediato il trasporto d’urgenza prima all’ospedale di Vibo Valentia e poi a quello di Cosenza dove, ieri sera, è deceduto.