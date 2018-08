Battipaglia, si ferma a parlare con una ragazzina: rischia il linciaggio

Si era semplicemente fermato a parlare con una ragazzina e ha rischiato di essere linciato dalla folla: come racconta L'Occhio, un extracomunitario, a Battipaglia, in via Olevano, ieri sera ha rischiato di essere pestato ed è stato salvato dalla Polizia.

Il caso

La presenza del ragazzo di colore non è andata giù a qualche residente della zona che ha dato luogo all'increscioso equivoco: pare che, non fosse stato per l'intervento delle forze dell'ordine, i presenti lo avrebbero aggredito per il solo fatto di parlare con la giovane, con la quale non c'era stato alcun contatto fisico. Ennesimo caso di psicosi razzista sul territorio.