Piaggine, rassegna le dimissioni ma resta parroco: una petizione per mandare via don Aniello

Sarà avviata una petizione on-line per mandare via Don Aniello, parroco di Piaggine. Come riporta Infocilento, il prete 80enne, dopo l’ennesimo episodio in cui accusò un 50enne, di cui celebrava i funerali, di morte per droga, consegnò le proprie dimissioni al vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, che le accettò.

L'indignazione dei fedeli

Qualcuno sostenne che dopo Pasqua don Aniello sarebbe andato via, ma, ad oggi, il sacerdote è ancora al suo posto. "La chiesa dovrebbe unire e non dividere. Quello che don Aniello ha fatto in tanti anni è solo distruzione. Allora tocca a noi cacciarlo via dalla chiesa. Una riflessione: per non andare via probabilmente ha interessi", scrivono i fedeli. Al più presto la petizione on line contro don Aniello.