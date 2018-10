Parte “il mese della prevenzione dentale” gratuita in provincia di Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lo Studio Odontoiatrico Innamorato promuove “Il mese della prevenzione dentale” per tutto il periodo di novembre. L’iniziativa è finalizzata a valutare lo stato di salute orale e a ricevere consigli personalizzati per evitare l’insorgenza di complicanze che possono compromettere la salute dentale e generale della persona. Molte malattie sistemiche, infatti, hanno precoci manifestazioni orali che solo un’accurata visita specialistica può evidenziare. La prevenzione delle malattie orali si basa sull'adozione di pratiche di controllo ed eliminazione dei fattori infiammatori, oltre che di educazione ad una corretta alimentazione. «L’iniziativa che stiamo avviando - hanno dichiarato le dottoresse Anna e Rada Innamorato - ha un duplice scopo: da una parte intende offrire l’opportunità di fare un check up gratuito della stato di salute dei denti; dall’altra ha la finalità di diffondere la cultura dell’igiene orale». Per fare una visita gratuita, occorre chiamare il numero di telefono 0975 72542 dello studio di Silla di Sassano, oppure il numero 0975 587242 della sede di Teggiano. In alternativa, basta prenotarsi attraverso la pagina Facebook dello Studio Dentistico Innamorato.