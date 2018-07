Abiti sexy e sorrisi: compenso di 800 euro, la proposta "sospetta" a Capaccio

Perplessità e preoccupazione, per l'allarme lanciato da alcuni genitori a Capaccio. Come riporta Stile Tv, un sedicente agente di una società svizzera starebbe adescando giovani donne su Facebook, anche minorenni, assicurando un lauto compenso per partecipare ad un party esclusivo sul lungomare di Capaccio Paestum.

Per l'evento, fissato per sabato 21 luglio prossimo alle ore 21, del quale ovviamente non vi è alcun riscontro, il presunto impresario, che dice di essere di Avellino, ha scritto: “Salve, stiamo cercando ragazze immagine per una festa vip organizzata in una lussuosa villa sulla costa di Paestum, il 21 luglio, le può interessare?”. Un approccio diretto, e quando vengono richieste informazioni su compenso e sul tipo di lavoro da svolgere, il promoter non usa mezze parole: “800 euro cash, pagati direttamente sul posto. Si tratta di un cena tra 30 persone, 15 uomini e 15 donne, dove la parola d’ordine è riservatezza; chiediamo solo di essere di compagnia, in abiti sexy e spigliati, socializzando con i nostri ospiti vip, in pratica dovete solo divertirvi e bere champagne”.