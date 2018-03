Pasqua 2018 a la Suerte di Palinuro

Domenica 01 Aprile 2018 arriva la Pasqua col botto alla discoteca "La Suerte" di Palinuro e al Bellissimo Villaggio La Maree.Pasqua 2018 Il rinomato weekend conosciuto meglio come “LA TRE GIORNI" di Pasqua nel Cilento propone tre eventi esclusivi in tre diverse location, con il pernottamento nei migliori villaggi del Cilento con animazione, benessere, giochi, tornei e tanto divertimento....Questa è la #PASQUASENZAFRONTIERE !!!!!

Il week-end di Pasqua si festeggerà a La Suerte con 3 splendidi Party in 3 diverse location.Faranno parte di questa 3 giorni di musica e divertimento ospiti Dj del calibro di Hector Romero,Don Rafaelo,Marco Corvino,Elio Fogliadj.Nel Big Event di Pasqua a La Suerte di domenica sera (start ore 24:00) suoneranno i Dj Don Rafaelo,Marco Corvino e Elio Foglia,mentre il Dj Hector Romero sarà di scena Lunedì 02 Aprile all'aperitivo del Poseidonia Beach Club ad Ascea Marina (start ore 13:00) .....



Per Ulteriori Informazioni e Prenotazioni : 345 0926046 .....



MODALITà E COSTI DI PRENOTAZIONE :

- Pacchetto Week-End 3 GIORNI + 2 NOTTI + 3 PARTY = 85 € a persona comprensivo di Pernotto 2 notti in villaggio + Ingresso alla serata di sabato al Villaggio La Maree + Riduzione Uomo o Omaggio Donna entro le 01:00 (Ingresso DONNA "OMAGGIO entro e non oltre le ore 01.00" - Ingresso UOMO 15,00 alla cassa - oppure ingresso con tavolo champagneria) per il Big Event di Pasqua a La Suerte + Aperitf di Lunedì 02 Aprile al Poseidonia Beach Club Ascea Marittima con Dj Hector Romero .....

- Pacchetto Week-End 4 GIORNI + 3 NOTTI + 3 PARTY = 90 € a persona comprensivo di Pernotto 3 notti in villaggio + Ingresso alla serata di sabato al Villaggio La Maree + Riduzione Uomo o Omaggio Donna entro le 01:00 (Ingresso DONNA "OMAGGIO entro e non oltre le ore 01.00" - Ingresso UOMO 15,00 alla cassa - oppure ingresso con tavolo champagneria) per il Big Event di Pasqua a La Suerte + Aperitf di Lunedì 02 Aprile al Poseidonia Beach Club Ascea Marittima con Dj Hector Romero .....



Per Ulteriori Informazioni e Prenotazioni : 345 0926046 .....