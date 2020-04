L'arcivescovo Bellandi celebra la Messa di Pasqua nel cimitero monumentale

Il tempo di Pasqua al tempo del Covid-19 è una ulteriore occasione di riflessione, raccoglimento, preghiera. Entra nel vivo una delle settimane liturgiche più importanti dell'anno e gli appuntamenti, sebbene in assenza di fedeli per contenere i rischi di contagio, sono evidenziati sull'agenda dell'Arcivescovo Bellandi.

Le tappe

Dopo la processione solitaria per le strade di Salerno, in occasione del Venerdì Santo, domenica 12 aprile, presso il Cimitero Monumentale di Salerno, l'Arcivescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno Monsignor Andrea Bellandi officerà la Santa Messa del Giorno di Pasqua. Alla celebrazione, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale, prenderanno parte l'Assessore alla Cultura Antonia Willburger, il direttore del cimitero Filomeno Di Popolo e don Franco Mangili. Al termine della Santa Messa, nei pressi dell'ossario, sarà deposto simbolicamente un omaggio floreale in commemorazione dei defunti.

Info utili e diretta tv

Il cimitero cittadino è chiuso al pubblico in virtù delle disposizioni per il contenimento del Coronavirus e lo sarà anche nel giorno di Pasqua. Per consentire ai fedeli di raccogliersi in preghiera dalle proprie abitazioni, la celebrazione sarà trasmessa nel pomeriggio del giorno di Pasqua, alle ore 16.00, dall'emittente Telediocesi.