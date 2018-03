Pranzo di Pasqua con i senzatetto, in via dei Carrari: gli chef di "Morsi" ai fornelli

La Pasqua porta ancora più luce se la si condivide con chi ha bisogno. Lo sa bene il titolare di "Morsi", il nuovo ristorante sorto in via Torrione, alle spalle del Grand Hotel Salerno. Il personale di cucina del locale, infatti, il 1° aprille, preparerà un gustoso pranzo per i senzatetto accolti dall'associazione Venite Libenter presso il dormitorio di via Dei Carrari. Proprio nella sede della Protezione Civile che, in occasione dell'emergenza freddo ha aperto le sue porte a chi non ha una casa, gli chef di "Morsi" offriranno, dunque, squisiti piatti agli ospiti della struttura.

I preparativi

Entusiasta per il bel gesto, il presidente di Venite Libenter Rossano Daniele Braca, impegnato, con i suoi volontari, a rendere speciale e ricca di speranza anche la Pasqua di chi ha dimenticato, o forse non ha mai conosciuto, il calore familiare che si respira nel giorno della Resurrezione.