Pasqua 2020, Sal De Riso dona 3 mila colombe agli ospedali

E' Pasqua anche in corsia e il tributo agli ospedali della Lombardia più colpiti dall'emergenza covid19 non arriva solo dalle pasticcerie locali. Da Salerno sono partite 600 colombe d'autore del maestro pasticcere campano Sal De Riso.

La beneficenza

L'appello a distribuirne 200 a Milano è stato raccolto da SlowSud, il ristorante che dall'inizio della pandemia si è fatto coordinatore e promotore, con altri, della distribuzione di migliaia di pasti gratuiti a medici e sanitari. A fare da tramite per la consegna delle colombe è stata la Fondazione Candido Cannavò della Gazzetta dello Sport, che si è occupata di finanziare il trasporto e fare da collegamento per l'operazione. Alla logistica hanno contribuito le associazioni di volontariato Sos Lambrate-Anpas, City Angels, Sos Milano, Ronda della Carità, che assieme ai corrieri di SlowSud stanno recapitando le colombe agli ospedali San Giuseppe, Sacco, San Raffaele, Policlinico, San Carlo Icss e Pini. Altre colombe dalla Campania sono state inviate a Bergamo, Brescia, Napoli e Salerno, per un totale di 3mila in tutta Italia.

