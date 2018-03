Pasqua 2018, sequestri dei Nas in negozi di alimentari e ristoranti

Raffica di controlli dei carabinieri dei Nas (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) in occasione delle festività di Pasqua. Nel mirino finiscono negozi di alimentari e ristoranti.

Le perquisizioni

In una macelleria a Salerno sono stati sequestrati 50 kg di carne non tracciati. A Campagna, invece, sono stati sigillati 30 chili di prodotti ittici, anch’essi non tracciati, ed è stata disposta la sospensione di una pescheria che è stata trovata in pessime condizioni igienico sanitarie e strutturali. Stessa sorte per un panificio situato nel comune di Vietri sul Mare, mentre a Mercato San Severino sono stati sequestrati 30 kg di alimenti non tracciati ed un intero deposito di un ristorante-pizzeria, dove sono stati rinvenuti prodotti in pessimo stato di conservazione.

L’operazione ha consentito ai carabinieri di verbalizzare multe fino ad un importo di 7 mila euro, mentre il valore complessivo della merce sequestrata ammoneta a circa 500 mila euro.