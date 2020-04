Pasqua 2020, da Cava al Cilento i sindaci rendono omaggio ai defunti

Non solo a Montesano sulla Marcellana. Anche in altri comuni della provincia di Salerno alcuni sindaci hanno voluto rendere omaggio ai defunti nel giorno di Pasqua.

Le cerimonie

A Cava de’ Tirreni, infatti, il primo cittadino Vincenzo Servalli si è recato insieme a tre vigili urbani all’interno del cimitero per depositare dei fiori. “L’ho fatto – spiega a nome dei cavesi e di tutti oloro che, in questi giorni particolari, non hanno potuto recarsi al cimitero. Era doveroso per me onorare tutti i defunti e nel silenzio, doloroso, ho percorso i viali e mi sono soffermato a recitare una preghiera davanti l’Ossario Comunale ed al Sacrario militare. Sarà una Pasqua certamente inconsueta, ma sono certo di rinascita”. Una corona di fiori è stata deposta anche davanti al cancello del cimitero di Angri dal sindaco Cosimo Ferraioli. Particolarmente significativa la cerimonia svoltasi nel comune di San Cipriano Picentino dove la sindaca Sonia Alfano ha deposto dei fiori dinanzi alla cappella principale del cimitero comunale. Con lei anche i capigruppo dell’opposizione Attilio Naddeo e Massimo Zoccola. A celebrare una breve benedizione il parroco don Sergio Capone. Nel Cilento, tra gli altri il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli ha reso omaggio ai defunti insieme al parroco e al comandante dei vigili urbani: “Oggi più degli altri giorni un pensiero a chi non è più con noi. Auguri di Buona Pasqua a tutti” il suo post su Facebook.

La curiosità

Intanto domani lunedì 13 aprile 2020 alle 9:30, i frati francescani del Convento di Sant’Antonio a Capaccio Capoluogo, regolarmente autorizzati e muniti di tutti i dispositivi di sicurezza, si recheranno al cimitero per rendere omaggio ai defunti.

