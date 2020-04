Posti di blocco e droni nel salernitano: Pasquetta "blindata", una denuncia a Salerno città

Una Pasquetta deserta, a Salerno. Tuttavia, non è mancato qualche caso di trasgressione in città. In particolare, a Mercatello, un uomo è stato avvistato da due agenti di polizia a bordo della sua moto d’acqua, come riporta Salernonotizie: per l'uomo è scattata la denuncia oltre alla multa, per il mancato rispetto dell’ordinanza nell'ambito dell'emergenza sanitaria.

In Costiera

Intanto, come annunciato dai sindaci nei giorni scorsi, serrati i controlli presso la Costa d'Amalfi, in particolare a Positano, Vietri Sul Mare e Tramonti, con il supporto di droni per monitorare la situazione a Maiori, Tramonti, Amalfi, Ravello e Scala.

In Cilento

Poche le auto anche verso il Cilento: nei pressi dello svincolo Agropoli Sud della Cilentana, sono stati controllati soltanto una trentina di veicoli dalla Polizia Stradale di Vallo della Lucania che proseguirà il suo monitoraggio per l'intera giornata di oggi.

