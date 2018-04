Pasquetta tra arte e cultura: boom di visitatori nei musei salernitani

Boom di turisti nei musei salernitani, a Pasquetta. Sin dalle prime ore della mattinata, infatti, sta avendo notevole successo l'iniziativa della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, diretta da Francesca Casule, in occasione del Lunedì in Albis. Con la partecipazione di Comuni, Province, Diocesi e Associazioni del territorio, oggi è stata disposta l'apertura straordinaria di musei e delle aree archeologiche a Salerno e provincia. "Abbiamo contato circa 60 visitatori, tra famiglie, gruppi di amici e turisti, principalmente tedeschi - raccontano i volontari della cooperativa sociale Galahad che, con il patrocinio della Fondazione Scuola Medica Salernitana, gestisce la biglietteria e le iniziative culturali del Museo della Scuola Medica Salernitana di via Mercanti, aperto fino alle ore 13- Sappiamo che questi stessi visitatori hanno fatto tappa anche in altre strutture cittadine: in tanti, quindi, hanno scelto di trascorrere la Pasquetta all'insegna della cultura".

La tappa dei musei aperti

Ricordiamo che a Salerno oggi è aperto il Complesso Monumentale di San Pietro a Corte. Ingresso gratuito. Orari: lunedì 2 aprile dalle ore 10 alle 19 (Ipogeo e Cappella Sant'Anna). Il riposo settimanale si effettuerà mercoledì. Dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 alle 21, apertura della Cappella Palatina a cura del Gruppo Archeologico Salernitano. Aperto il Duomo-Cattedrale San Matteo. Ingresso gratuito, orario d’ingresso dalle 9 alle 20, a cura della Diocesi di Salerno. Resterà aperto a Pasquetta, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19 anche il Museo Diocesano a Piazza Plebiscito. Ingresso 2 euro, ridotto 1 euro. A Pasquetta , dalle ore 9.30 alle 19, è possibile accedere ai Giardini della Minerva. L’apertura è a cura del Comune di Salerno. Ingresso 3 euro, ridotto 1,50. Resterà aperto anche il Museo Archeologico Provinciale. Ingresso 4 euro, ridotto 2 euro. Orari d’ingresso: lunedì dalle ore 10 alle 19.30. Ingresso gratuito alla Pinacoteca Provinciale dalle ore 10 alle 19.30. Lunedì in Albis, ingresso consentito al Castello Arechi pagando 4 euro. Orario: dalle 9 alle 14. Apertura a cura della Provincia di Salerno, come per la Pinacoteca e per il Museo Archeologico. E’ aperta la Chiesa Santa Maria de Lama (ingresso gratuito), dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 alle 21, a cura del Touring Club Aperti per Voi.