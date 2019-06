Passaggi di cantiere di dipendenti del Consorzio Bacino SA2 ad EcoAmbienteSalerno Spa SpA e Gisec SpA

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

LA GIORNATA DEL 4 GIUGNO 2019 PUO’ DEFINIRSI UNA GIORNATA “STORICA” SUL FRONTE DELLA TUTELA OCCUPAZIONALE.. 12 LAVORATORI DEL CONSORZIO BACINO SA2 SONO STATI STABILIZZATI PRESSO LA ECOAMBIENTESALERNO SPA E 17 LAVORATORI SEMPRE DEL CONSORZIO BACINO SA2 SONO STATI STABILIZZATI PRESSO LA GISEC SPA, OMOLOGA DELLA ECOAMBIENTESALERNO PER LA PROVINCIA DI CASERTA. QUESTO RISULTATO E’ STATO POSSIBILE GRAZIE ALL’AZIONE SINERGICA DELLA FP CGIL SALERNO E DELLA FILAS CAMPANIA, NELLE PERSONE DEI SEGERTARI ERASMO VENOSI E DOMENICO MEROLLA, CHE INCURANTI DEGLI ATTACCHI E DELLE STRUMENTALIZZAZIONI DI QUALCHE PSEUDO SINDALICASTA SONO RIUSCITI A CONVINCERE E A FAR VALERE I VALORI FONDAMENTALI DELLA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI DETTATI DALLA LEGGE REGIONALE 14/2016 E DAI CCNL DI SETTORE. VALORI CHE DEVONO SEMPRE PIU’ ESSERE AFFERMATI CON MAGGIOR FORZA E VIGORE AFFINCHE’ OGNI LAVORATORE POSSA TROVARE LA MERITATA COLLOCAZIONE LAVORATIVA E GUADAGNARE CON DIGNITA’ IL PROPRIO SALARIO. NELLA GIORNATA DEL 4 GIUGNO ERASMO VENOSI, PRESSO LA PREFETTURA DI SALERNO, E DOMENICO MEROLLA PRESSO LA GISEC DI CASERTA SONO RIUSCITI, ANCHE A DISTANZA MA TENENDOSI IN CONTATTO, A FAR VALERE QUESTI PRINCIPI DI LEGALITA’ E LEGITTIMITA’. UN GRAZIE SINCERO A TUTTI COLORO CHE CI HANNO CREDUTO E CHE HANNO CONDIVISO CON NOI QUESTE BATTAGLIE, CHE VANNO OLTRE GLI STECCATI IDEOLOGICI E LE APPARTENENZE. QUANDO SI TUTELA L’INTERESSE COLLETTVO NON VI SONO STECCATI IDEOLOGICI O AZIONI ESTERNE CHE POSSONO O POTRANNO FERMARCI. ADESSO TOTALE ED INCONDIZIONATO IMPEGNO PER DARE RISPOSTE CONCRETE E VELOCI A TUTTI QUEI LAVORATORI ANCORA NON COLLOCATI. FP CGIL SALERNO, Il Responsabile Provinciale, Erasmo Venosi FILAS CAMPANIA, Il Segretario Regionale, Domenico Merolla