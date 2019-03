Pontecagnano: semaforo rosso e sbarre alzate al passaggio a livello

Dramma sventato, ieri sera, a Pontecagnano. Come segnalato da un lettore, infatti, non si abbassavano le sbarre del passaggio a livello alle ore 20:09, in via Roma - via Milano, nonostante il semaforo rosso.

Il caso

Non si tratta, purtroppo del primo episodio: giovedì scorso, poco prima delle 15, dopo il passaggio di un convoglio le sbarre si sono alzate per poi richiudersi qualche secondo dopo, per l’improvviso segnale rosso del semaforo. Pericoli e rischi, dunque, per gli automobilisti che percorrono quel tratto e che fanno appello agli enti competenti, affinchè provvedano a garantire l'efficienza del servizio.