Passaggio a livello chiuso, un'anziana attraversa: paura a Pontecagnano

Il passaggio a livello è chiuso ma un'anziana impaziente, non curante del divieto, ha deciso di superare le sbarre. E' accaduto stamattina a Pontecagnano e il rischio di una tragedia è stato altissimo. Il treno, infatti, è passato pochi istanti dopo il transito della signora, che nel frattempo aveva raggiunto le auto ferme in sosta nella direzione opposta. Tanto spavento per gli automobilisti e una ramanzina per la vecchietta.