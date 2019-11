Chiede il rinnovo del permesso di soggiorno con un passaporto falsificato: arrestato 21enne a Salerno

Un ragazzo senegalese di 21 anni, D.M le sue iniziali, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno. Il giovane si era presentato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto di validità. Per l’occasione ha presentato un documento di identità, un passaporto senegalese, la cui seconda pagina di copertina, dove sono riportati i dati anagrafici e la foto, evidenziava delle anomalie.

I controlli e l'arresto

E così dopo gli accertamenti ai codici di sicurezza da parte degli agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Salerno per verificare la genuinità del documento, constatata la sua palese falsificazione, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto perché responsabile del reato di detenzione di documento valido per l’espatrio falsificato. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato veniva posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e condotto presso la casa circondariale di Fuorni.