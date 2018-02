Tensione su un autobus: passeggero minaccia l'autista e rompe il vetro

Momenti di tensione, venerdì sera, a bordo di un autobus di Busitalia che percorreva la linea 8 Battipaglia-Salerno. Nei pressi della villa Carrara, situata nel quartiere Pastena, uno dei passeggeri ha segnalato all’autista che un uomo, tra i 30 e 40 anni di età, stava minacciando una donna con un coltellino.

L'episodio

A quel punto l’autista ha fermato il pullman ed è andato verso il passeggero. Il giovane – racconta La Città – avrebbe risposto alla richiesta del dipendente di Busitalia di avere una tenaglia e non un coltello. L’autista lo avrebbe invitato inutilmente a scendere per poi sedersi al posto di guida. Ma, in pochissimo tempo, è stato raggiunto dal passeggero che avrebbe cercato di colpirlo con la tenaglia. Aperte le porte, l’aggressore è sceso sfidando l’autista a fare lo stesso. Il dipendente della società di trasporto, opportunamente, ha ripreso la marcia ma l’aggressore ha colpito la porta anteriore del mezzo pubblico, mandando in frantumi il vetro. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dell’aggressore.