Pastena, scopre il suo fidanzato con l'amante e lo picchia in spiaggia

Scopre il tradimento del fidanzato e lo picchia in spiaggia. L’episodio – riporta L’Occhio – sul litorale del quartiere Pastena, a Salerno, dove una ragazza di 24 anni, che si trovava a mare con alcune amiche, vede prima il suo fidanzato andare via per motivi di lavoro, e poi, in un luogo poco distante, in compagnia di un’altra ragazza.

L'aggressione

A quel punto la giovane si avvicina al suo fidanzato e lo aggredisce con calci, pugni e schiaffi, mentre l’ “amante” è fuggita. La ragazza tradita, in lacrime, ha lasciato poco dopo la spiaggia insieme alle sue amiche che cervavano invano di consolarla.