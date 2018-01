Nascondeva la droga in un “accendino”: arrestato 42enne di Salerno

Un 42enne di Salerno, P.N le sue iniziali, è stato arrestato oggi pomeriggio per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il blitz

L’uomo è stato controllato in strada da una pattuglia della Sezione Volanti in via Limongelli, nel quartiere di Pastena. Gli agenti lo hanno sorpreso con sette dosi di eroina all’interno di un “finto” accendino, al cui interno era stata ricavata una cavità per nascondervi dentro gli involucri. Subito dopo i poliziotti hanno svolto una perquisizione presso la sua abitazione, situata nel quartiere di Matierno, dove hanno rinvenuto altre numerosi dosi di stupefacente, cocaina ed eroina, oltre ad una somma di denaro e a quanto necessario per il confezionamento. In particolare, nell’appartamento, sono state trovate 53 (cinquantatré) involucri di cellophane con chiusura termosaldata contenenti sostanza stupefacente tra eroina e cocaina, per un totale di 13 grammi, già pronti per lo spaccio. Inoltre, è stata scoperta una cassettina di sicurezza in ferro, “camuffata” a mo’ di libro, con all’interno la somma di 1.630 euro insieme a vari bilancini di precisione, una calcolatrice ed un’agenda di colore rosso, oltre a tutto il materiale necessario per il confezionamento della sostanza stupefacente, tra cui vari pezzi di bustine, un cucchiaino con tracce di polvere bianca, involucri vari ed un coltello a serramanico. Pertanto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato rinchiuso alla casa circondariale di Fuorni-Salerno in attesa del rito direttissimo previsto nella giornata di domani.