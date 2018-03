Pastena, operaio travolto da un'auto mentre lavora

Paura, questa mattina, in via Madonna di Fatima a Pastena, dove un’automobile ha travolto accidentalmente un operaio mentre lavorava ai margini della carreggiata per l’interramento dei cavi in fibra ottica. A soccorrerlo sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il 118.

I soccorsi

Sul posto, in pochi minuti, è giunta un’ambulanza, che l’ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.