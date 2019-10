Pastiglie per freni non omologate: scatta il maxi sequestro, coinvolta anche Salerno

Anche a Salerno c'era un distributore di pastiglie per freni per auto non autorizzate. Tali pastiglie erano state immesse sul mercato senza la necessaria omologazione: è quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza di Mantova.

Il sequestro

Così, il titolare dell'azienda reponsabile, di Mantova, è stato denunciato, mentre sono state sequestrate 13mila confezioni di merce, per un totale di 52mila pezzi, pronte per essere commercializzate anche online. Oltre Salerno, altri distributori erano a Roma, Napoli e Bari: sono state sequestrate complessivamente 176.980mila pastiglie.