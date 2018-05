"Patto di Amicizia" tra Castellabate e Camogli nel segno del mare

Il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli raggiungerà il prossimo 13 maggio il borgo marinaro di Camogli in Liguria, per formalizzare un Patto d’Amicizia tra il suo comune e il piccolo centro turistico in provincia di Genova noto per il suo porticciolo, i palazzi variopinti sul lungomare e il legame con il suo mare Bandiera Blu.

I dettagli

Tante le caratteristiche che accomunano Camogli e Castellabate: entrambi i comuni rientrano in due aree protette - il Parco Naturale e l’Area Marina Protetta di Portofino e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e l’Area Marina Protetta di Santa Maria - hanno ottenuto riconoscimenti prestigiosi per l’eccellenza del mare e organizzano nel loro territorio manifestazioni legate al mondo della pesca e all’arte della cucina marinara. Messi in connessione dalle attività legate alla valorizzazione del mare, del turismo balneare, della pesca e dall’organizzazione di feste del pescato locale, hanno deciso di siglare un protocollo d’intesa che farà da anello di congiunzione con l’obiettivo condiviso di creare un reciproco scambio di iniziative ed incontri periodici e per favorire lo sviluppo e la valorizzazione di prodotti tipici, biodiversità, attività di associazioni culturali e turistiche. È già in programma un primo appuntamento in gemellaggio sul tema gastronomico per esaltare i sapori del mare: la Festa del pescato di paranza, organizzata dall’Associazione Punta Tresino e la tradizionale sagra del pesce a cura della Pro Loco Camogli.

Il commento

Soddisfatto il primo cittadino cilentano: