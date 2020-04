Primo paziente guarito a Nocera, intanto il sindaco propone "la Pasquetta sul balcone"

Primo paziente guarito da Covid-19, a Nocera Inferiore. Ad annunciarlo, il sindaco Manlio Torquato che ha reso note le dimissioni ospedaliere del cittadino che torna a casa: "A lui e alla sua famiglia il nostro abbraccio", ha aggiunto il primo cittadino.

La Pasquetta sul balcone

Lo stesso Torquato, ieri, ha lanciato una idea per trascorrere in modo diverso, ma al sicuro, il giorno della Pasquetta: "Un mese fa avete iniziato a cantarci. È durata un po', poi la situazione si è fatta seria, e avete smesso, giustamente. - ha detto il sindaco - Un mese fa scrivevo che abbiamo un vantaggio, pur nel brutto edificato degli anni 70 delle nostre città: balconi che sembrano mezzi terrazzini. Quasi tutti. E l'obbligo di non fare uscite e in gruppo a Pasqua e pasquetta. Per non accendere, Dio non voglia, un'epidemia finora tenuta sotto controllo sui territori (ospedali a parte !). Allora la pasquetta sui balconi intesa come pranzo e un bicchiere in mano, può essere una idea in tempi di restrizioni. Un riappuntamento all'aria di primavera. Magari si apparecchia lì".

L'invito

"Non sarà il massimo, ma un modo minimo per rompere la monotonia di queste settimane interminabili (e necessarie) nella stessa cucina o nelle stesse solite stanze. - conclude Torquato- La città sarebbe una festa affacciata su strada. La capacità di adattarsi, un diversivo in un tempo sospeso. Si potrebbe fare. È una idea di mia moglie. Ve la propongo così, magari funziona", ha concluso, conquistando innumerevoli like sui social.