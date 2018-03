Paziente con tumore muore per radiografia errata: sei indagati

Sono sei gli indagati per la morte di un 55enne verificatasi, lo scorso 5 marzo, a causa molto probabilmente di un’occlusione intestinale causata da un tumore. Oggi il sostituto procuratore Nesso del tribunale di Salerno affiderà l’incarico ad un medico legale e ad un infettivologo affinchè eseguano l’autopsia e gli esami necessari per fare luce sul decesso.

La storia

L’uomo si era recato presso un centro diagnostico per fare una tac dopo una brutta influenza che sembrava non volerlo lasciare. L’esame, secondo la dottoressa che aveva letto i risultati, non avrebbe fatto emergere nulla di grave. Le sue condizioni di salute, invece, sono peggiorate giorno dopo giorno. Di qui la richiesta, da parte del suo medico curante, di nuovi accertamenti e una nuova tac, questa volta eseguita in un altro centro diagnostico, dov’è arrivata l’amara sorpresa: l’individuazione, all’interno dell’intestino, di un tumore anche di grosse dimensioni. Un tumore che, stando a quanto rilevato dal nuovo radiologo leggendo la vecchia tac, sarebbe stata visibile anche in quelle carte. Ma il medico che lo aveva visitato in precedenza non se ne sarebbe accorto. Nel giro di poco tempo, l’uomo è morto per una occlusione intestinale che, secondo i parenti, poteva essere evitata se si fossero accorti in tempo dell’esistenza del tumore. Di qui la decisione di procedere con una denuncia.