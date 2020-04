Covid-19: nuovo contagio ad Agropoli, si tratta di una paziente oncologica

Nuovo caso positivo ad Agropoli. Si tratta di una donna, paziente oncologica, che per motivi di salute era costretta a spostarsi in ospedale a Napoli, per le cure del caso. "Si pensa abbia contratto proprio lì il virus. - ha detto il sindaco Adamo Coppola- È stata la stessa struttura ospedaliera a sottoporre a tampone la paziente, e purtroppo l'esito è stato positivo. Già ricostruita la catena dei contatti: i tre soggetti coinvolti sono già in quarantena".

San Valentino Torio

Intanto, a fare il punto della situazione a San Valentino Torio, è il sindaco Michele Strianese: "Dall'inizio dell'epidemia, abbiamo registrato 10 casi totali, di cui un decesso e due guariti. Negli ultimi giorni altri 4 casi per focolai familiari. Ad ogni modo, alcuni dei 7 sono in via di guarigione e auguriamo a loro il meglio". Infine, il rinnovo dell'appello a tutti i cittadini di non uscire di casa, se non per motivi strettamente necessari, in quanto l'emergenza non è finita.