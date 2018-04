Colpito da ischemia cerebrale, paziente salvato all'ospedale di Nocera Inferiore

Un paziente affetto da ischemia è riuscito a recuperare il 95% delle funzionalità degli arti grazie ad una terapia lampo applicata dai medici dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore.

La storia

L’uomo - riporta Telenuova - è arrivato al pronto soccorso, intorno alle 23 di sabato, a causa di un’ischemia cerebrale con deficit all’arto superiore ed inferiore sinistro e di una compromissione anche del facciale. I medici lo hanno sottoposto prima ad una Tac e poi all’Angio Tc. Presente, oltre al personale specializzato, anche il neuroradiologo Attilio Cozzolino. Al termine degli accertamenti è stata confermata la trombosi. A quel punto i medici hanno applicato una terapia di trombolisi che, normalmente, viene effettuata entro quattro ore dall’inizio dell’ischemia. E così, dopo aver ottenuto il via libera dei familiari, hanno iniettato il farmaco e in meno di un’ora sono arrivati i primi risultati positivi, con il paziente che è riuscito a recuperare in poco tempo la funzionalità della gamba sinistra, del braccio e anche del facciale. Attualmente è ricoverato nel reparto di Neurologia, ma le sue condizioni di salute sono buone.