Maltrattamenti ai pazienti, anche due salernitani nella clinica degli orrori di Venosa

Erano del salernitano, due dei pazienti della clinica degli orrori a Venosa, in provincia di Potenza. Un 27enne nato a Polla ed un 17enne di Sant’Arsenio, infatti, risultano trai ricoverati nella struttura riabilitativa dei “Padri Trinitari” finita al centro di un’indagine che ieri mattina è culminata con un’ordinanza di applicazione di misure cautelari per 15 persone, da parte dei Carabinieri del Nas di Potenza.

Le indagini

Le indagini sono partite grazie alla denuncia fatta dalla madre di un diversamente abile, che più volte aveva notato sul corpo del figlio lividi e graffi: da lì, sono partite intercettazioni audio, video e telefoniche, ispezione sui luoghi, acquisizione di documentazione sanitaria, consulenze tecniche e anche con l’escussione dei parenti dei pazienti. Grazie alle telecamere nascoste, è stato possibile accertare percosse come calci, pugni, schiaffi e trascinamenti a terra, anche per spostare i pazienti dal corridoio alle stanze. Dall’esame di 22 cartelle cliniche sequestrate gli investigatori, hanno riscontrato che il trasferimento al Pronto Soccorso di alcuni pazienti, per ferite e traumi cranici, non erano stati riportati.

L'orrore

In particolare, come riporta La Città, il 17enne di Sant’Arsenio sarebbe stato colpito con uno schiaffo e costretto ad entrare nella sala tv della struttura con la forza, mentre pochi giorni dopo, nella stessa stanza, sarebbe stato preso per un braccio e trascinato a terra fino ad essere spogliato dei suoi vestiti. Il 27enne nato Polla, invece, sarebbe stato messo con la faccia contro il muro e, dopo essere caduto a terra, sarebbe stato trascinato nella sala giochi per essere poi rinchiuso. Le persone arrestate sono 8, tutte poste ai domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Potenza. Le misure cautelari riguardano anche 5 divieti di dimora e 2 di interdizione dalla professione medica.