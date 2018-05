Pedalando per la città 2018, duemila ciclisti invadono Salerno

Circa due mila persone hanno partecipato questa mattina a “Pedalando per la Città 2018, l’ormai tradizionale appuntamento cittadino con la pedalata in bicicletta con bambini, appassionati, famiglie, atleti e con gli sportivi di ogni età organizzata dall’associazione Amici del Sacro Cuore e patrocinata dal Comune di Salerno. Lo slogan dell'edizione 2018 è stato: "Differenzia meglio. Pedala di più".

La pedalata

La manifestazione ha avuto inizio alle 9 con il raduno a piazza Vittorio Veneto, per partire poi alle 10 e districarsi tra le vie cittadine passando per corso Garibaldi, Lungomare Tafuri, Marconi e Colombo fino a via Leucosia dove i ciclisti si sono potuti concedere una sosta per un breve ristoro per ripartire e tornare in piazza. Presente anche l'assessore comunale all'ambiente Angelo Caramanno. Inevitabili i disagi alla circolazione veicolare con numerose strade cittadine chiuse al traffico.