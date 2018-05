Pedalando per la città 2018: divieti e strade chiuse, la mappa

Torna a Salerno domenica 20 maggio "Pedalando per la città", la tradizionale gara ciclistica non agonistica che si snoda attraverso un percorso cittadino di 12 km. L'evento, organizzato dall'Associazione Amici del Sacro Cuore, si coniugherà, come di consueto, con la Giornata Ecologica: slogan dell'edizione 2018 "Differenzia meglio. Pedala di più".

Il dispositivo

In occasione della manifestazione, il Comune ha disposto un piano traffico ad hoc. Dalle 7 del 20 maggio e fino al termine dell'iniziativa, per iniziare, vige il divieto di sosta e di fermata in piazza Vittorio Veneto, via Mauro, via Leucosia, traversa Santa Lucia (da Lungomare e via Roma). Dalle 9 della stessa giornata, divieto di circolazione, in piazza Vittorio Veneto, Corso Garibaldi, traversa Santa Lucia dalla parte del lungomare Trieste, Tafuri, Marconi e Colombo, nonchè via Leucosia lato mare. Per il ritorno, poi, lo stesso divieto vige in via Leucorsia, lato monte, Traversa Romano, piazza Grasso, via Trento, via Posidonia, via Torrione, Corso Garibaldi, via Roma, fino a traversa Santa Lucia, lungomare Trieste, piazza della Concordia, via Mauro, fino all'arrivo in piazza Vittorio Veneto. Ancora, i veicoli provenienti da via Sabatini avranno l'obbligo di svoltare a sinistra per via Lista, con senso unico di circolazione e i veicoli da via Porto giunti all'incrocio con via Centola, dovranno svoltare a sinistra e poi per via Lista. Infine, dalle 9 i veicoli da via Pertini attraverso via Odierno, dovranno svoltare a sinistra sul tratto di lungomare Trieste (all'intersezione con via Lista c'è l'obbligo di svoltare a destra e in via Lista dalle 6 scatta pure il divieto sosta e fermata).