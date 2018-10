Scivola sulle strisce pedonali: uomo si frattura la spalla a Nocera Inferiore

Stava attraversando sulle strisce pedonali ma, improvvisamente, è scivolato fratturandosi una spalla. E’ quanto accaduto, ieri mattina, ad un uomo che passeggiava lungo Corso Garibaldi a Nocera Inferiore.

Il caso

Il malcapitato è stato soccorso da un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato all’ospedale “Umberto I”. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. A verificare che la vernice utilizzata era priva dell'antiscivolo - riporta Il Mattino - è stato il consigliere comunale Giancarlo Giordano che ha chiesto alla società Multiservizi del Comune di utilizzare d’ora in poi sempre vernice antiscivolo per tutelare l’incolumità dei passanti.