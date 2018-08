Pellare (Sa), 16 – 26 agosto: mostra fotografica “Caracas 1966 – ‘67, visita pastorale di don Mario Sibilio”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Pellare (SA), 14 agosto 2018 – Nell’Antica Chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Pellare di Moio della Civitella – dal 16 al 26 agosto 2018 –, appuntamento con la mostra fotografica: “Caracas 1966 – ‘67, Album di Don Mario Sibilio”. In occasione dei solenni festeggiamenti del Santo Patrono, San Bartolomeo Apostolo (il 25 agosto), attraverso una selezione di scatti fotografici provenienti dal considerevole archivio fotografico di don Mario Sibilio, si è voluto ripercorre l’incontro pastorale dell’allora parroco di Pellare (tra gli anni ’50 e fine anni ’60) con i pellaresi e moiesi emigrati a Caracas. Nello specifico, oltre a cogliere alcuni momenti di vita quotidiana in una Nazione diversa da quella di origine, la mostra dedica uno spazio al modo che i pellaresi emigrati avevano (e continuano ad avere) di festeggiare – anche se a distanza – l’amato San Bartolomeo. Tuttavia, come sottolinea il parroco di Pellare, don Angelo Imbriaco – approfittando della presenza a Pellare di numerosi venezuelani venuti per la festa del “Gran Santo” –, l’iniziativa nasce dal bisogno di manifestare la solidarietà da parte di tutto il borgo cilentano ai parenti e amici che ancora risiedono in Venezuela, visto il delicato momento che il paese sudamericano sta attraversando: «Si coglie l’occasione – dice don Angelo Imbriaco – di esternare la nostra vicinanza a tutto il popolo venezuelano per le enormi difficoltà socio-economiche che sta attraversando la Nazione». Un modo per non dimenticare chi ha contribuito – fino a quando è stato economicamente possibile – alla crescita di Pellare e, allo stesso tempo, della festa di San Bartolomeo. «San Bartolomeo, Pellare ti vuole bene; Pellare si affida a te!» (Citazione tratta dalla preghiera pronunciata a margine della solenne processione della festa di San Bartolomeo Ap., il 25 agosto) Orario mostra: Inaugurazione – 16 agosto, ore 18.00 - Antica Chiesa di San Bartolomeo Ap. di Pellare (Sa) Dal 17 al 18 agosto, dalle ore 20.00 alle 23.00 Dal 19 al 23 agosto, dalle 18.00 alle 21.00 Dal 24 al 26 agosto, dalle 20.00 alle 23.30 Rosy Merola