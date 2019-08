Pellare (Sa), 7 agosto: “Ad libitum”, la musica incontra le altre arti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Pellare (SA), 1 agosto 2019 – A Pellare, il 7 agosto in Piazza degli Eroi alle ore 21.30, la musica incontra le altre arti nell’evento: “Ad Libitum”, una serata ideata dal musicista Tony Laion. Uno spettacolo che già dal titolo promette di riservare qualche sorpresa. Infatti, la locuzione latina “ad libitum”, significa “a piacere” ma, allo stesso tempo, è una dicitura usata in musica per sottolineare il fatto che al musicista viene data la possibilità di esprimere il proprio estro liberamente – “a piacere”, appunto – per quanto concerne l’esecuzione di un passo. Protagonisti della serata, i giovani della Scuola dei Musici di Santa Sofia. A quest’ultimi, si uniranno altre realtà nascoste del territorio. Perché, come ha puntualizzato Tony Laion (al secolo Antonio Cortazzo, n. d. r.): «Nel nostro paese non mancano i talenti in diversi settori. Abbiamo musicisti; cantanti; fonici; attori; registi; scrittori; giornalisti; fotografi e così via. Insomma, non ci manca nulla! Dobbiamo solo cercare di valorizzare ciò che abbiamo. Io nel mio piccolo cerco di farlo. Ecco che, tra le altre motivazioni, questa serata ha anche il fine di mettere in evidenza le potenzialità che abbiamo». «La musica comincia dove finisce il potere delle parole.» (Richard Wagner) Rosy Merola