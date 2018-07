Pellezzano, chiesta l’apertura di una nuova farmacia

Aprire una nuova farmacia nella frazione Capezzano di Pellezzano. E’ questa la richiesta che l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Morra ha presentato alla Regione Campania attraverso l’approvazione di una delibera di Giunta, la numero 25, nella quale si evidenziano le ragioni e le necessità per l’istituzione di una nuova sede farmaceutica sul proprio territorio di competenza.

I dettagli

Il provvedimento si riferisce alla nota pervenuta lo scorso mese di aprile, con la quale la Regione Campania – Direzione Generale per la tutela della salute, ha comunicato le linee di indirizzo per l’applicazione dell’istituto della revisione della pianta organica delle farmacie relativa all’anno 2018, ai sensi della legge 465/68 e della legge 362/91, come modificate dall’art. 11 della legge 27/2012. In base ai criteri definiti dalla disciplina statale che sono quelli: demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, è possibile richiedere l’istituzione di una nuova farmacia in deroga all’ordinario criterio limitatamente ai Comuni con meno di 12.500 abitanti, con distanza minima di 3 km l’una dall’altra, in modo che vi sia una farmacia ogni 3 mila abitanti.

Gli uffici comunali, una volta verificato che sussistono motivi per la revisione della pianta organica delle farmacie esistenti, in quanto Pellezzano è un Comune con 11.206 abitanti e che la distanza della nuova farmacia è di oltre 3 km da altre farmacie del territorio comunale e dai limitrofi Comuni di Salerno e Baronissi, hanno ritenuto opportuno di esprimere parere positivo affinchè l’organismo esecutivo potesse deliberare la richiesta dell’istituzione di una sede farmaceutica. Detto, fatto. La Giunta Comunale ha così elaborato ed approvato apposita delibera presentata all’Assessorato alla Sanità della Regione Campania, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno. La farmacia proposta sarà collocata in locali di proprietà comunale in via Della Quercia alla frazione Capezzano, che è la frazione più popolosa del Comune e attualmente sprovvista di una sede farmaceutica con notevoli disagi ai residenti, tanto è vero che gli abitanti di questa località sono costretti a raggiungere farmacie situate alla frazione Coperchia o a Salerno città, creando difficoltà soprattutto agli anziani.