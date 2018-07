Pellezzano a portata di...App: ecco il progetto del Comune

Pellezzano a portata di...App! L’amministrazione comunale intende avvicinarsi ai cittadini sfruttando al massimo le potenzialità dei nuovi metodi di comunicazione. Per questo è stata adottata la soluzione "App Municipium", già attiva con successo in oltre 300 comuni italiani.

I dettagli

Oltre a fornire una panoramica sulla storia di Pellezzano, l’app dà la possibilità al Comune di mettere i cittadini al corrente delle ultime notizie che riguardano il territorio grazie all’efficace sistema delle notifiche push e di segnalare i principali eventi presenti sul territorio. Inoltre, Municipium fornisce un’ampia gamma di servizi quali: tempestiva informazione della cittadinanza riguardo eventi calamitosi grazie alla sezione "Protezione Civile" che sarà curata dalla Protezione Civile S. Maria delle Grazie, informazioni sui trasporti, informazioni sul conferimento dei rifiuti e sulla raccolta differenziata, informazioni sul ritiro dei rifiuti ingombranti, localizzazione dei principali punti di interesse sul territorio, orari di apertura e moduli dei principali uffici comunali. Sempre grazie a Municipium, disponibile gratuitamente sia per i sistemi iOS (Apple) che per quelli Android, i cittadini hanno un importante strumento per inviare segnalazioni come quelle sulla viabilità, sui rifiuti e sul verde pubblico.

La presentazione

Giovedì 2 agosto 2018 alle 10 si terrà la conferenza stampa di presentazione presso la sala consiliare "Aldo Moro". “Con l’App Municipium - si legge in una nota - l’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Morra vuole aprirsi sempre di più all’ascolto delle esigenze dei cittadini, fornire loro strumenti concreti utili ad affrontare le esigenze del quotidiano e migliorare la vivibilità del territorio. Nel prossimo mese di settembre al termine della pausa estiva sarà reso pubblico il nuovo portale istituzionale dell’ente e della società in house “Pellezzano Servizi”.

Gallery