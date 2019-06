Pellezzano, auto in contromano beccata dalle telecamere

Da un po’ di tempo, in Piazza Di Vittorio a Pellezzano, c’è chi percorre contromano il senso unico previsto dal Codice della Strada. E, questo qualcuno, è stato beccato dalle telecamere installate, di recente, dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Morra.

La denuncia

“C’è chi per negligenza crede di essere più furbo degli altri” scrive proprio il primo cittadino sulla sua pagina Facebook pubblicando anche l’automobile incriminata. Poi avverte: “Le telecamere sono regolarmente funzionati come si può vedere dalle immagini con sistema di cattura direttamente le targhe per avviare le contravvenzioni”. Insomma, al proprietario della vettura arriverà presto una bella multa da pagare.