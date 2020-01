Avis Pellezzano a lutto: muore lo storico fondatore Pietro Aulisio

Lutto a Pellezzano per la scomparsa del cavaliere Pietro Aulisio, fondatore ed ex presidente della locale sede dell’Avis della sezione di Coperchia.

A comunicarne il decesso è l’attuale presidente Lorenzo Citro con un post su Facebook che ricorda, commosso, la figura di Ausilio: “Uomo probo di adamantina onestà e bontà. A lui si deve il consolidamento del dono del sangue nel nostro comune di Pellezzano. Di tutto questo Dio ne renda merito alla sua benedetta anima”. Poi esprime la vicinanza dell’Avis di Pellezzano “alla cara moglie, ai cari figli, generi, nipoti e pronipoti”.

Nato a Giungano il 15 luglio 1923, “Zio Pietruccio”, così come veniva ricordato da tutta la comunità, si è trasferito a Coperchia all’età di 21 anni. Per molti anni è stato amministratore comunale ricoprendo diverse cariche pubbliche, cittadino onorario di Pellezzano, nel 1986 ha fondato prima l’Avis a Pellezzano e poi nel 1990 il servizio di trasporto infermi.

"In qualità di Sindaco di Pellezzano, porgo a nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale, le più sentite condoglianze per la scomparsa del Cav. Pietro Aulisio. A lui va il merito di aver valorizzato, nel corso degli anni, il servizio del volontariato spingendo molto giovani a questo tipo di attività solidale a favore degli altri e diffondendo soprattutto il concetto dell’importanza della donazione del sangue, utile per salvare vite umane. In questo momento mi stringo forte alla famiglia Aulisio offrendo il mio sostegno morale. Da parte mia e dell’intera Comunità di Pellezzano rivolgiamo al Cav. Pietro Aulisio un sentito "Grazie" per tutto ciò che ha fatto per il nostro territorio