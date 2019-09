Pellezzano, chiusura al traffico del ponte di via Nofilo: i disagi

Disagi in vista per gli automobilisti. La Provincia di Salerno, in qualità di Ente competente della strada, ha disposto la chiusura ad horas al traffico del ponte di via Nofilo a Cologna, nel comune di Pellezzano.

L’intervento

Questa mattina, in seguito alle segnalazioni dell'Amministrazione Comunale, si è svolto il sopralluogo alla presenza degli ingegneri della Provincia, dell’Ufficio Tecnico Comunale, del Comando Polizia Municipale, della Protezione Civile Santa Maria Delle Grazie, del vice sindaco Michele Murino e dei consiglieri Ivan Facenda e Vito Mona. "Nell'occasione - si legge in una nota del Comune - è stata costatata la necessità di interventi urgenti finalizzati a ripristinare la piena stabilità strutturale del ponte in oggetto. La ditta incaricata dalla Provincia ha provveduto questo pomeriggio ad aprire il cantiere.

L'avviso:

“Per questo motivo si invita ad utilizzare l’altra strada di accesso/uscita a/da Cologna Inferiore, ovvero l’innesto che da Via Mazzini (SR88) immette sul bivio di Via Tenente Farina, passando per la Farmacia D’Urso. Per l’occasione, tutte le corse della linea universitaria n.57 avranno come ultima fermata e come capolinea di partenza Località Grotte”.

